Родители российских школьников смогут оспорить оценку за поведение

Родители школьников в России смогут оспорить оценку за поведение, выставленную их ребенку. В случае несогласия с мнением педагога можно обратиться в комиссию по урегулированию споров.

Комиссия формируется в каждой школе из учителей, родителей, старшеклассников и юристов.

В новом учебном году поведение школьников с 2-го по 8-й класс будут оценивать по трехбалльной шкале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.