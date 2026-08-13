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13 августа, 07:45

Общество

Родители российских школьников смогут оспорить оценку за поведение

Родители российских школьников смогут оспорить оценку за поведение

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Родители школьников в России смогут оспорить оценку за поведение, выставленную их ребенку. В случае несогласия с мнением педагога можно обратиться в комиссию по урегулированию споров.

Комиссия формируется в каждой школе из учителей, родителей, старшеклассников и юристов.

В новом учебном году поведение школьников с 2-го по 8-й класс будут оценивать по трехбалльной шкале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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