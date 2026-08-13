Более 22 тысяч отцов в Москве и области получают пособие по уходу за ребенком. По данным Социального фонда, по всей России каждый восьмой получатель такого пособия является мужчиной. В отпуске по уходу за детьми находятся более 220 тысяч отцов.

Чаще всего отпуск оформляют жители крупных городов и регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана. Мужчины, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком, сохраняют рабочее место и получают ежемесячные выплаты в зависимости от заработка.

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