Концерт "Дудук в темноте" пройдет в культурном центре "Интеграция" в Москве

В культурном центре "Интеграция" имени Островского 13 августа пройдет концерт "Дудук в темноте. Жизнь в мгновениях 2.0". Мероприятие сочетает живую музыку и иммерсивный спектакль в полной темноте для полного погружения зрителей.

ТЦ "Авиапарк" предлагает записать детей на интерактив "Путешествие в Кидзанию" с билетом класса "Комфорт". В парке дети могут попробовать более 100 профессий, получить полезные знания и яркие впечатления.

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