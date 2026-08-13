Историческим элементам станции "Аэропорт" метро Москвы вернут первоначальный облик. Специалисты начали реставрацию дубовых дверей и декоративных элементов. Конструкции аккуратно разбирают на составляющие, после чего восстанавливают существующие детали и воссоздают утраченные. Шпон, филенки и штапики восстановят из натурального дуба.

Работы проходят поэтапно. Сначала специалисты реставрируют первую пару дверей северного вестибюля, затем вторую. На конструкциях обнаружили продольные трещины, расслоения по швам, сколы и повреждения защитного слоя. После завершения реставрации исторические двери вернут на место, вход на станцию останется в штатном режиме.

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