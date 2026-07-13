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13 июля, 22:45

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Российских теннисистов восстановили в международных турнирах

Российских теннисистов восстановили в международных турнирах

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Российские теннисисты с 28 июля смогут выступать на всех турнирах, которые проходят под эгидой Международной федерации настольного тенниса. Решение принял исполнительный совет ITTF.

Ближайшим турниром, где россияне смогут выступить с национальной символикой, могут стать соревнования в Японии. В Федерации настольного тенниса России отметили, что это важный шаг не только для наших атлетов, но и для всего мирового спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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