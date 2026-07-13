Аномальная жара может вернуться в европейскую часть России

В европейскую часть России может вернуться аномальная жара. Метеоролог Алексей Сафонов отметил, что в ближайшие недели температура в Москве может достигать 28–30 градусов, а местами до 32.

Причиной такой погоды станет редкое совпадение двух процессов: к европейской части России одновременно придут антициклон из Западной Европы и Северной Африки и теплый воздух со стороны Персидской пустыни и Иранского нагорья. По прогнозам метеорологов, в ближайшие десятилетия средняя температура в европейской части Евразии будет расти из-за изменения климата.

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