13 июля, 12:15Мэр Москвы
Собянин: 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве за ночь
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
По его словам, всего с вечера 12 июля в направлении Московского региона было зафиксировано более 350 вражеских БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.