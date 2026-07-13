Собянин: 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве за ночь

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

По его словам, всего с вечера 12 июля в направлении Московского региона было зафиксировано более 350 вражеских БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.