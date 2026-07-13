Схема движения поездов изменится на Курском направлении МЖД. На этой и следующей неделе, с 13 по 26 июля, с понедельника по четверг включительно на участке Столбовая – Чехов поезда в обе стороны будут следовать по одному пути в сторону области.

Часть поездов дальнего пригорода отменят, часть будет курсировать по укороченным маршрутам. Со стороны Москвы поезда будут следовать до и от станций Львовская и Подольск, со стороны области – до и от станции Чехов. Подробности можно уточнить на сайте Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.