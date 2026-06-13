Российская армия освободила населенный пункт Приют в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Приют в Донецкой Народной Республике. Военные эксперты отмечают, что это может позволить выйти к главному укрепрайону противника в ДНР с тыла.

Поселок расположен в районе трассы Родинское – Дружковка, до которой остается около 10 километров. По оценкам экспертов, бои за этот участок могут начаться после полного установления контроля над Константиновкой.

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