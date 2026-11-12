Страны Европы не могут определиться, кто будет представлять их в переговорном процессе по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, европейские страны критикуют тех, кто по собственной инициативе выходит на контакты с российской стороной. Кроме того, во время переговоров в Абу-Даби европейцы заявили о готовности разместить военный контингент на Украине. Песков отметил, что такие действия противоречат заявлениям о готовности к миру и ведут к продолжению и расширению конфликта.

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