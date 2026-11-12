Москвичи могут посетить новые павильоны "Биокластера" на ВДНХ

Москвичей пригласили посетить два новых павильона "Биокластера" на ВДНХ. В них представлены выставки, посвященные динозаврам и миру растений.

В рамках экспозиции "Мир динозавров" посетители смогут узнать, какие древние животные обитали на территории современной России. Еще одна экспозиция рассказывает о мире растений. В частности, в павильоне представили "Ядовитый сад" с растениями разной степени токсичности.

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