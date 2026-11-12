Прогулочное пространство открыли на набережной Москвы-реки в Дорогомилове

В Москве открыли новую набережную вдоль Москвы-реки в районе Дорогомилово. Прогулочное пространство протянулось более чем на 1 километр от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко".

На набережной обустроили пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, установили скамейки и шезлонги, разбили газоны и цветники. В будущем набережная станет частью единого семикилометрового прогулочного маршрута вдоль правого берега Москвы-реки.

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