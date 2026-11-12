Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

С начала 2026 года в столице построено свыше 60 километров дорог, сообщил Сергей Собянин. В районе Южной Рокады и Павелецкого направления МЖД построено 6 километров дорог и путепровод через улицу Кантемировскую. Завершено строительство эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе.

"Развитие ТиНАО – одно из приоритетных направлений городской политики. Особое внимание уделяется строительству социальных объектов вблизи новых жилых комплектов, что соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни". Школа во Внукове расположится в одном из жилых кварталов и будет рассчитана для 600 учеников. Общая площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров. Всего в школе будет четыре этажа. Появление этого объекта даст возможность школьникам района учиться рядом с домом", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Мнёвниковской пойме построят деловой и конноспортивный комплексы – они станут новыми точками притяжения для москвичей. Деловой центр общей площадью 150 тысяч квадратных метров включит в себя паркинг, магазины и сервисы.