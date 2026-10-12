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12 октября, 22:15

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Здание ресторана "Прага" в Москве ждет реставрация

Здание ресторана "Прага" в Москве ждет реставрация

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Здание ресторана "Прага" в столице ждет реставрация. Работы на объекте уже начались.

Фасады на первом этаже перекрасят в серо-голубой – это подлинный их цвет, который обнаружили, изучив все отделочные слои.

Мастера хотят добраться до классического облика "Праги" на 1954 год. Для этого придется демонтировать более поздние конструкции на крыльце, въездной арке и на четвертом этаже.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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