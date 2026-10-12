Шелепихинская набережная открылась после масштабной реконструкции

Шелепихинская набережная открылась в Москве после масштабной реконструкции. Заброшенная территория в районе Большого Сити превратилась в комфортное общественное пространство, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, за три года в районе Большого Сити реконструировали уже семь участков вдоль реки. После открытия Шелепихинской набережной путь пешком до станции метро "Звенигородская" занимает всего около 10 минут.

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