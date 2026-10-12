Первая партия российского дизельного топлива следует в США

Первая партия российского дизельного топлива может прибыть в США через 2–4 суток, подсчитали аналитики. Танкер приближается к восточному побережью страны.

Ранее Вашингтон частично снял санкции с поставок топлива из России. По мнению экспертов, разовая сделка не окажет существенного влияния на отечественный рынок. При этом постоянный экспорт может быть экономически выгоден нефтеперерабатывающим компаниям.

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