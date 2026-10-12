Урбанисты оценили развитие спортивной инфраструктуры в Москве

"Лужники" – яркий пример того, как Москва меняет подход к городской инфраструктуре, делая приоритетом интересы жителей, считает урбанист и дизайнер городской среды Дмитрий Кудинов.

Урбанист Мари Чичагова отметила, что при обустройстве спортивных площадок учитывают не только оборудование и покрытие, но и условия для посетителей. В частности, значение имеют возможность оставить вещи и доступ к питьевой воде. Все это формирует общее впечатление от площадки и влияет на желание заниматься спортом, считает эксперт.

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