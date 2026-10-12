Эксперт объяснил, почему поставка дизеля в США не приведет к дефициту в России

Первая поставка дизельного топлива в США не повлияет на ситуацию на топливном рынке России, поскольку речь идет о небольшом объеме экспорта. Об этом рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов.

По его словам, постоянный экспорт возможен при наличии излишков топлива у российских нефтеперерабатывающих компаний. Договоренности выгодны обеим сторонам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.