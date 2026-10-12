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12 октября, 11:15

Происшествия

В Москве задержали женщину по подозрению в краже вещей на 280 тысяч рублей

В Москве задержали женщину по подозрению в краже вещей на 280 тысяч рублей

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В Москве задержали женщину, подозреваемую в краже одежды и брендовой сумки из двух магазинов на сумму более 280 тысяч рублей. По данным столичной полиции, в бутике на улице Петровке она надела в примерочной джинсы и пуловер и ушла, не оплатив покупки.

Позже женщина, предположительно, похитила сумку в магазине на Тверской улице. Сотрудники бутика обратились в полицию, после чего подозреваемую задержали недалеко от магазина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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