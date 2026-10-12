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12 октября, 07:30

Общество

Более половины москвичей готовы экономить на ремонте за счет региональных мастеров

Более половины москвичей готовы экономить на ремонте за счет региональных мастеров

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Более половины москвичей готовы покупать стройматериалы в регионах и приглашать иногородних рабочих, чтобы сэкономить на ремонте. По данным опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", покупка отделочных материалов, сантехники и мебели у более дешевых поставщиков позволяет сократить расходы в среднем на 23%.

Однако экономию могут уменьшить затраты на доставку и поиск подрядчиков. Эксперимент показал, что изготовление распашного шкафа из ЛДСП в Москве с доставкой и установкой оценили в 138 тысяч рублей, в Калужской области в 131 тысячу, а мастера из Краснодарского края предложили цены от 49 до 61 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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