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12 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

"Новости дня": расписание электричек Павелецкого направления изменится вечером 9 октября

Аэропорт Внуково обслужил 115 рейсов после снятия ограничений на полеты

Новый поезд метро посвятили 20-летию ОЭЗ "Технополис "Москва"

Поезда "Москва-2020" шесть лет работают на Кольцевой линии метро

Посадка в самолет "Уральских авиалиний" в Анталью началась спустя 18 часов

Пассажиры ждут вылета из Домодедово в Анталью 17 часов

Мэр Москвы: новый путепровод соединит улицы Менжинского и Дудинку

280 вагонов "Москва-2020" работают на Кольцевой линии метро Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На будущей станции "Луганская" Бирюлевской линии метро приступили к активным строительным работам, сообщил Сергей Собянин. Станция будет расположена в Царицыне вдоль Кавказского бульвара и станет своей для 90 тысяч человек. Завершить строительство Бирюлевской линии планируется двумя очередями в 2028–2029 годах.

"За период с июля по сентябрь текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию 34 социальных объекта площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Из них более 290 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. В Москве появилось 15 новых детских садов, 13 школ, а также 3 спортивных комплекса, 2 объекта культуры и поликлиника", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве состоялась церемония награждения представителей строительных династий, приуроченная к 70-летию Дня строителя. Труд семей строителей – это жилые кварталы, соцобъекты, дороги, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей.

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