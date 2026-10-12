Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На будущей станции "Луганская" Бирюлевской линии метро приступили к активным строительным работам, сообщил Сергей Собянин. Станция будет расположена в Царицыне вдоль Кавказского бульвара и станет своей для 90 тысяч человек. Завершить строительство Бирюлевской линии планируется двумя очередями в 2028–2029 годах.

"За период с июля по сентябрь текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию 34 социальных объекта площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Из них более 290 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. В Москве появилось 15 новых детских садов, 13 школ, а также 3 спортивных комплекса, 2 объекта культуры и поликлиника", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве состоялась церемония награждения представителей строительных династий, приуроченная к 70-летию Дня строителя. Труд семей строителей – это жилые кварталы, соцобъекты, дороги, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей.