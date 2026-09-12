Световые шоу покажут на фасаде арены "Лужников" в рамках фестиваля "Сила в месте"

В рамках фестиваля видеомэппинга "Сила в месте", приуроченного к 70-летию "Лужников", на фасаде главной арены показывают уникальные световые шоу.

Участниками фестиваля стали восемь команд из городов России и Китая. Среди них – начинающие световые художники и известные студии, отмеченные наградами международных конкурсов. Визуальные работы оценивает профессиональное жюри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.