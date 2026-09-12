Новости города: на Балаклавском проспекте изменили схему движения

На Балаклавском проспекте изменили схему движения. Там обустроили три регулируемых разворота, два левых поворота, а также пешеходный переход. На пересечении с Чертановской улицей появились дополнительные полосы. По расчетам ЦОДД, теперь водителям не придется делать лишний крюк в поездках по району. Путь сократится примерно на три километра, а изменения на перекрестке сэкономят до семи минут в часы пик.



В Москве началась модернизация Патриаршего моста. В рамках работ для пешеходов обустроят новый сход на Якиманскую набережную. Сейчас попасть на набережную можно только по временным спускам. Вместо них возведут постоянную конструкцию в форме цилиндра. В центре разместят панорамный лифт, а вокруг него по спирали пройдет лестница с широкими пролетами.

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