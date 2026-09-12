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12 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии геронтологического центра "Западный" после обновления

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В Ново-Переделкине после обновления открыли Геронтологический центр "Западный". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Помощь и заботу там смогут получать 460 человек. С ними будут работать 450 специалистов. Обустроены более 160 жилых комнат на 2–4 человека.

На территории работает симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода. Заместитель директора Елена Воронова сообщила, что особенностью центра стал кинотеатр впечатлений для поддержания когнитивных функций. Начальник медицинской службы Анна Коткина отметила круглосуточные медицинские посты на каждом этаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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