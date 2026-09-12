Комфортная осенняя погода установится в Москве в ближайшие дни

В Москве 11 сентября ожидается комфортная осенняя погода. В субботу, 12 сентября, днем температура составит 16–18 градусов, местами возможны небольшие дожди ночью.

В воскресенье, 13 сентября, осадки полностью прекратятся, а влияние антициклона усилится. В ближайшие несколько дней погода останется комфортной. К концу следующей недели в Москве потеплеет до 22–23 градусов.

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