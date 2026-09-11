В России запустили круглосуточный телефон доверия для школьников

Для школьников запустили круглосуточный телефон доверия "Школа доверия". По нему дети, родители и педагоги могут получить психологическую помощь и рассказать о проблемах и конфликтных ситуациях в учебных заведениях.

Линию курирует министерство просвещения, кол-центр работает на базе Московского государственного психолого-педагогического университета. Звонки принимают квалифицированные психологи консультанты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.