Свадебный сезон завершился на Северном речном вокзале в Москве

На Северном речном вокзале завершился свадебный сезон. С мая на этой площадке зарегистрировали около 150 браков. За 6 лет участия в проекте "Новые адреса счастья" Северный речной вокзал выбрали почти 700 столичных пар.

Церемонии проходят только в теплое время года. Свадьбы проводят по вечерам после завершения работы вокзала. Молодожены отметили красоту исторического здания, благоустроенную территорию и удобное расположение.

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