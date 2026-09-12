Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 11:00

Общество

Предмет о духовно-нравственной культуре введут в российских школах

Предмет о духовно-нравственной культуре введут в российских школах

Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

В России запустили круглосуточный телефон доверия для школьников

Минпросвещения запустит телефон доверия для школьников 11 сентября

Устный экзамен по истории введут для 9-х классов в России с 2028 года

Подготовку инженерных кадров обсудили в Московском институте электромеханики и автоматики

Московские школы внедрили новые форматы занятий и цифровые сервисы

В московских школах планируют внедрить электронные учебники

В Москве доступно более 140 тыс кружков и секций для детей

Российские пятиклассники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России" со второго полугодия 2026–2027 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр отметил, что дисциплина направлена на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. Основой программы станут примеры из жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и героев специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоЕвгения Мирошкина

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика