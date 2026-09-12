Предмет о духовно-нравственной культуре введут в российских школах

Российские пятиклассники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России" со второго полугодия 2026–2027 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр отметил, что дисциплина направлена на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. Основой программы станут примеры из жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и героев специальной военной операции.

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