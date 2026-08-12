Водителю грузовика грозит до семи лет за наезд на пиар-директора журнала "Москвичка"

Водителю грузовика, который сбил пиар-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую, может грозить до семи лет лишения свободы. ДТП произошло накануне на Ходынской улице, "КамАЗ" вылетел на пешеходный переход, по которому шла девушка.

Пострадавшая находится в реанимации с множественными травмами. Водитель скрылся с места аварии, но его задержали по горячим следам.

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