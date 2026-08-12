Новости мира: 144 человека спали во время пожара на пароме недалеко от Бали

144 человека спали во время пожара на пароме недалеко от Бали, сообщают местные СМИ. Он произошел в проливе между островами. Паром загорелся, когда вошел в Ломбокский пролив. Спасателям сообщение поступило только через полчаса. За это время к эвакуации пассажиров и экипажа подключилось и другое судно, которое проходило неподалеку. О причинах пожара пока данных пока нет.

Союзники США стали сомневаться в способности Вашингтона достичь мира в Газе. Об этом пишет издание Politico. Это усугубилось после отказа Израиля от заявленного плана. По мнению дипломатов, у штатов, которые сейчас возглавляют Совет мира, либо недостаточно рычагов влияния, либо нет политической воли. Последствия этого могут повлиять на весь регион. Однако президент США Дональд Трамп не давит на премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В результате Израиль становится препятствием к устойчивому решению конфликта. В Белом доме с мнением не согласились и заявили, что действия Нетаньяху объясняются политическими соображениями в связи с предстоящими осенью всеобщими выборами в Израиле.

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