Эксперт высказалась против усложнения заданий ЕГЭ

Усложнять задания ЕГЭ не нужно, поскольку экзамен уже является непростым испытанием для выпускников. Об этом рассказала заместитель директора Академической гимназии ТвГУ по научно методической работе, кандидат филологических наук Светлана Кузнецова.

По ее словам, подготовка к экзамену связана для школьников не только с предметной нагрузкой, но и с психологическим напряжением. Выпускники боятся подвести преподавателей, родителей и самих себя.

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