Запрет на экспорт бензина и дизеля из России будет дейстовать до 31 января 2027 года. Об этом заявили в правительстве. При этом вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что сейчас запасов топлива достаточно, однако ажиотаж на рынке искусственно поднял спрос на 20–30%.

Специалисты продолжат мониторить динамику цен и принимать все меры для обеспечения бесперебойной доставки нефтепродуктов. Ранее было принято постановление о возможности реализации на внутреннем рынке топлива стандартов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

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