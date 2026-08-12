Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по расписанию уроков в школах

Минпросвещения РФ выпустило рекомендации по расписанию. Перерывы между уроками должны длиться не меньше 10 минут, а большая перемена после второго или третьего урока – от 20 до 30 минут, причем ее можно разбить на две по 20 минут.

Самые сложные предметы советуют ставить на первые уроки у младших школьников и на вторые-четвертые уроки у старшеклассников. Контрольные работы рекомендуют проводить в середине недели, когда дети наиболее собраны, в интервале с 10:00 до 12:00.

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