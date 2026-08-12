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12 августа, 07:45

Общество

Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на материнский капитал

Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на материнский капитал

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Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на материнский капитал. Теперь в среднем 4 рабочих дня вместо 5, но благодаря цифровизации в 99% случаев специалисты решают вопрос еще раньше.

Большинство заявлений подают онлайн – без визита в офис и лишних документов. За первое полугодие фонд уже одобрил 702 тысячи таких обращений и перечислил семьям больше 240 миллиардов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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