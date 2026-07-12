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12 июля, 23:30

Происшествия

30 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангкоке

30 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангкоке

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Не менее 30 человек погибли в результате сильного пожара в ресторане на севере Бангкока. Еще десятки людей пострадали. Среди жертв могут быть иностранцы, в том числе россияне, однако официальной информации пока нет. По предварительным данным, в заведении произошел взрыв, причина случившегося выясняется.

В Чили автомобиль въехал в толпу на рынке, в результате чего погибли 6 человек, еще 7 получили травмы. Среди пострадавших оказались 2 семимесячных ребенка. По словам свидетелей, водитель мог потерять управление и находиться в состоянии опьянения, однако первичный тест этого не подтвердил.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 4 490 человек. Еще 16 740 жителей получили ранения, почти 18 тысяч человек лишились жилья. Подземные толчки произошли вечером 24 июня, а после землетрясения зафиксировали более 1 200 афтершоков.

В США в национальном парке Йеллоустоун бизон напал на пожилого мужчину. Животное подбросило человека в воздух почти на 3 метра, после чего пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Предварительно, причиной нападения мог стать проезжавший рядом грузовик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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