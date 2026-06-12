МИД предупредил россиян об угрозе задержания в Таиланде по запросу США

В министерстве иностранных дел предупредили россиян об угрозе задержания или ареста в Таиланде по запросу США. Дипломатическое ведомство призвало крайне осторожно относиться к поездкам в эту страну как на отдых, так и с деловыми целями.

Туроператоры пока не сталкивались со случаями ареста российских туристов по запросу третьих стран, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Подобные случаи единичны, при этом всего в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год.

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