Жители и гости столицы могут провести время на площадках проекта "Лето в Москве"

В длинные праздничные выходные москвичи и гости столицы могут провести время на площадках проекта "Лето в Москве". Одной из главных локаций стала Манежная площадь. Здесь работают тематические пространства фестиваля "Сады и цветы".

Кроме Манежной площади, праздничные мероприятия проходят и на других площадках города. Для жителей и гостей столицы подготовили насыщенную программу ко Дню России. В нее вошли концерты, экскурсии, развлекательные мероприятия и активности для посетителей всех возрастов.

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