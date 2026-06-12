Российская армия освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР.

Как отметил военный эксперт Владимир Ераносян, увеличились темпы продвижения войск группировки "Север", установлен контроль над Охримовкой на границе с Белгородчиной, что существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области.

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