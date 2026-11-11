Обвинения в хулиганстве предъявили мужчине, который таранил двери отеля в "Москва-Сити"

Обвинения в хулиганстве предъявили мужчине, который таранил двери отеля в комплексе "Москва-Сити" и сбил охранника, сообщила столичная прокуратура.

Началось все с того, что мужчина повздорил с сотрудником гостиницы. После этого он снес входную группу на своем автомобиле, а затем выбежал из салона и начал танцевать. По предварительным данным, он был нетрезв. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Меру пресечения будут избрать в ближайшее время.

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