Московские полицейские задержали мужчину, разбившего стекло в электробусе. Водитель сообщил, что в салоне повредили перегородку, а сотрудники патрульной службы района Лианозово обнаружили подозреваемого недалеко от места происшествия.

В салоне мужчина был со знакомым и намеренно ударил ногой по стеклу. В итоге никто не пострадал, однако было возбуждено уголовное дело о вандализме. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.