11 ноября, 22:15Мэр Москвы
Собянин: открыта новая набережная Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко"
Сергей Собянин открыл новую набережную от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко" на правом берегу Москвы-реки.
Для отдыхающих вдоль набережной были обустроены пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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