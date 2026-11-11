Собянин: открыта новая набережная Москвы-реки у "Мастерской Петра Фоменко"

Сергей Собянин открыл новую набережную от Белорусского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко" на правом берегу Москвы-реки.

Для отдыхающих вдоль набережной были обустроены пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



