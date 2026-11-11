Госдума обязала производителей раскрывать состав вейпов

Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях закон о раскрытии состава вейпов. Производители больше не смогут скрывать под видом коммерческой тайны наличие и количество ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также обладают канцерогенными и мутагенными свойствами при нагревании.

По данным, приведенным в исходном материале, такие вещества могут нарушать гормональный баланс и провоцировать образование опухолей. Закон вступит в силу с 1 января.

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