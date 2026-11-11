Обвинения по двум статьям предъявили предполагаемому убийце главврача московской клиники Марины Каган, которым оказался гражданин Германии. В Следственном комитете заявили, что преступление он планировал больше недели.

На допросе мужчина дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что столкнул с лестницы мать своего знакомого, а потом бил ее и душил. Когда стало понятно, что она умерла, он забрал ключи от машины и уехал. Вопрос об аресте обвиняемого в ближайшее время решит Щербинский суд.

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