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11 ноября, 12:45

Происшествия

Обвинения по двум статьям предъявили предполагаемому убийце главврача московской клиники

Обвинения по двум статьям предъявили предполагаемому убийце главврача московской клиники

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Обвинения по двум статьям предъявили предполагаемому убийце главврача московской клиники Марины Каган, которым оказался гражданин Германии. В Следственном комитете заявили, что преступление он планировал больше недели.

На допросе мужчина дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что столкнул с лестницы мать своего знакомого, а потом бил ее и душил. Когда стало понятно, что она умерла, он забрал ключи от машины и уехал. Вопрос об аресте обвиняемого в ближайшее время решит Щербинский суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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