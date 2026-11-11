Египет хочет увеличить количество авиарейсов в Россию

Египет хочет увеличить количеств авиарейсов в Россию. Это связано с ростом турпотока из РФ, сообщил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. Он отметил, что россиянам всегда рады.

Возможность выполнять регулярные и чартерные рейсы в Эль-Аламейн и Александрию Росавиация открыла для российских перевозчиков в августе. Это позволило расширить доступ россиян к курортам северного побережья Египта.

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