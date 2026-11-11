Сергей Собянин поздравил столичных экономистов с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил экономистов с профессиональным праздником. Мэр отметил, что специалисты разрабатывают программы развития города и бизнеса, прогнозируют доходы и расходы, анализируют инвестиционные планы и помогают принимать управленческие решения.

По словам Собянина, Москва входит в число крупнейших городских экономик мира и остается центром науки и образования. В столице работают ведущие экономические вузы, в которых обучается больше трети будущих экономистов России.

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