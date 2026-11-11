Павильон "Рабочий и колхозница" на ВДНХ откроется после модернизации. Для посетителей возобновят лекции, театральные читки с обсуждениями, встречи с представителями киноиндустрии и концерты.

Первое мероприятие состоится 15 ноября в 15:00. Гостям прочитают лекцию о скульпторе Вере Мухиной. Эксперт расскажет о влиянии древневосточного искусства, французских мастеров и русских авангардистов на формирование ее стиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.