Регистрация на предпрофессиональный экзамен для учеников 11-х классов началась в Москве

В Москве началась регистрация на предпрофессиональный экзамен "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" для учеников 11-х классов. Победители и призеры конкурса смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Экзамен пройдет в два этапа. Теоретическую часть участники сдадут дистанционно, а практическую проведут на площадках более 30 вузов партнеров. Выпускники смогут продемонстрировать знания в инженерном, медицинском, кадетском, предпринимательском, медиа- и ИТ-направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.