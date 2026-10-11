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11 октября, 17:30

Общество

Водители-экспедиторы возглавили рейтинг вакансий без опыта в Москве

Водители-экспедиторы возглавили рейтинг вакансий без опыта в Москве

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Водители-экспедиторы стали лидерами по уровню стартовой зарплаты среди вакансий в Москве, не требующих опыта работы. По данным аналитиков сервиса по поиску работы, начинающим специалистам готовы платить от 70 тысяч рублей в месяц.

В число профессий с высокой стартовой зарплатой также вошли операторы производственной линии и продавцы-консультанты. Они могут рассчитывать на 60–65 тысяч рублей в месяц. Бариста и курьерам готовы платить от 55 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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