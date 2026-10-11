Во Владимире восстановили энергоснабжение на 80%

Во Владимире, где расположен один из дата-центров "Яндекса", восстановили энергоснабжение. По официальной информации, сейчас сети работают на 80%.

Ранее из-за перебоев с электричеством произошли сбои в работе десятков приложений. В их числе "Яндекс Пэй", "Яндекс Go", "Яндекс Еда" и "Дом с Алисой". Также была недоступна государственная система в области ветеринарии "ВетИС".

Специалисты продолжают восстанавливать работу дата-центра. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.