В России открыли 87 тысяч счетов цифрового рубля

В России с момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что массовый запуск цифрового рубля прошел в штатном режиме, были точечные технические сложности, но они уже устранены.

11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку, она осталась на уровне 14% годовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.